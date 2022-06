Recenzja płyty: EABS, „2061”

Dwukrotnie nominowany do Paszportu POLITYKI Marek Pędziwiatr znów ma udany sezon.

Dwukrotnie nominowany do Paszportu POLITYKI Marek Pędziwiatr znów ma udany sezon. Po solowej, osobistej, fortepianowej płycie „Marianna”, którą wydał jako Latarnik, z kolegami z kwintetu EABS przygotował nowy album. „2061” jest po trosze kontynuacją granego przez nich repertuaru Sun Ra Arkestry – przynosi spojrzenie w przyszłość i w gwiazdy. Od roku 1986 – związanego z przyjazdem do Polski Sun Ra, ale też choćby z przelotem komety Halleya przez Układ Słoneczny – przechodzą do prognoz Arthura C. Clarke’a z trzeciej części jego „Odysei kosmicznej”, tej z rokiem 2061 (kiedy kometa ma wrócić) w tytule.

EABS, 2061, Astigmatic