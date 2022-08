Recenzja płyty: Ralph Kaminski, „Bal u Rafała”

Odwzorowanie emocji to z pewnością jedno z podstawowych zadań twórczości słowno-muzycznej.

Odwzorowanie emocji to z pewnością jedno z podstawowych zadań twórczości słowno-muzycznej. Nie przypadkiem miłość „od zawsze” wyznaczała kanon tematyczny współczesnej popkultury, tak jak dawniej operowych librett. Doskonale wie o tym Ralph Kaminski, kiedy swój najnowszy album rozpoczyna od uwertury i kolejne utwory śpiewa fachowo ustawionym głosem, właśnie tak jak w operze. Opera jak nic innego pokazuje „sztuczność sztuki”, co na płycie „Bal u Rafała” staje się okazją do skonfrontowania konwencji z opowieścią o uczuciach, a właściwie jednym z uczuć – smutkiem.

Ralph Kaminski, Bal u Rafała, Fonobo