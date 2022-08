Recenzja płyty: Mikołaj Trzaska, „Goats’ Ghost”

Pozostaje dokręcić film – albo go sobie wyobrazić.

Do XVII-wiecznej synagogi w Szczebrzeszynie Mikołaj Trzaska – klarnecista i saksofonista, a przy tym autor muzyki do filmów Wojtka Smarzowskiego – trafił przy okazji festiwalu Stolica Języka Polskiego. Poznał też niezwykłą lokalną historię o dwóch kozach, które odkryły w okolicy sekretny tunel prowadzący do Ziemi Świętej i przeprowadziły przezeń miejscowego chasyda – opowieść spopularyzowaną przez Tomasza Pańczyka, współtwórcę festiwalu. Synagoga z jej wspaniałą akustyką i przypomniana legenda to jak temat wymyślony dla Trzaski – wrócił jesienią na sesje nagraniowe, które z kompozycji zdryfowały w improwizacje inspirowane atmosferą miejsca, a później trafiły na stół mikserski.

Mikołaj Trzaska, Goats’ Ghost, Kilogram