Recenzja płyty: Cyprien Katsaris, „Chopin’s Epoque”

Legendarny francuski pianista o korzeniach cypryjskich już po raz drugi zgodził się zarejestrować płytę dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jego entuzjastycznie przyjęty występ na tegorocznym festiwalu Chopin i Jego Europa był przedsmakiem tego, co możemy usłyszeć na tym dwupłytowym albumie nagranym w Warszawie dwa lata temu. To muzyka salonowa, jakiej w XIX w. tworzono wiele – każdy pianista musiał również komponować i improwizować – ale ci obecni na płycie byli w większości uczniami Chopina, tymi najbardziej zaufanymi, którym powierzał swoje rękopisy do kopiowania i sprawy do załatwienia, co chętnie czynili z podziwu dla mistrza.

Cyprien Katsaris, Chopin’s Epoque (Gutmann, Filtsch, Mikuli, Fontana, Rotschild, Tellefsen), NIFC