Recenzja płyty: Louis Cole, „Quality Over Opinion”

Jest więcej świntuszenia w tekstach, a całość trafi raczej do koneserów niż do telewizyjnej widowni.

Jesień przyniosła ważne dla muzyki pop rocznice: 50 lat temu ukazał się przełomowy album Steviego Wondera „Talking Book”, z wizją nowoczesnego popu wykorzystującego już elektroniczne instrumentarium, a 40 lat temu – „Thriller” Michaela Jacksona, najgłośniejsza mainstreamowa produkcja w historii. Pytanie: czy to są historie do powtórzenia? Odpowiedzi udziela na swoim albumie „Quality Over Opinion” Louis Cole, fenomenalnie sprawny multiinstrumentalista i wokalista z Kalifornii. Dla niego zmienić stylistykę to jak zmienić akord, a akordy zmienia z prędkością dźwięku. Jego inspiracje to Wonder i Prince.

Louis Cole, Quality Over Opinion, Brainfeeder