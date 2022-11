Recenzja płyty: Doda, „Aquaria”

Mizerny charakter dyskografii Dody w odniesieniu do jej celebryckiego statusu to fascynujące świadectwo czasów.

Mizerny charakter dyskografii Dody w odniesieniu do jej celebryckiego statusu to fascynujące świadectwo czasów. Choć ciągle za mało na analizy muzykologiczne. „Aquaria” zbiera utwory najnowsze i te zgubione po drodze, z „Riotką” sprzed ośmiu lat czy „High Life” nagranym do filmu „Wkręceni” Piotra Wereśniaka. Ale większość wypełnia nowy repertuar, dość spójny: płaska, syntetyczna, taneczna muzyka w stylu eurodance, dominującym na parkietach na przełomie wieków.

Doda, Aquaria, Universal