Recenzja płyty: Tomasz Stańko Quintet, „Wooden Music I”

Znalezione w archiwum Radia Bremen freejazzowe nagrania kwintetu Tomasza Stańki z początku lat 70. to rzecz elektryzująca. Gra tu wszak zespół, z którym nieżyjący trębacz (w tym roku skończyłby 80 lat) zrealizował wcześniej arcyważną płytę „Music for K”. Zbigniew Seifert zdążył już porzucić saksofon na rzecz skrzypiec, a z tym przejściem na stronę instrumentów drewnianych łączy się koncepcja tytułowej „wooden music”. Abstrakcyjnej, ale bogatej melodycznie. Przede wszystkim jednak eksponującej świetne zgranie koncertującego nieustannie zespołu, „pięciu osób o wspólnej więzi psychicznej”, jak to opisuje lider.

Tomasz Stańko Quintet, Wooden Music I, Astigmatic