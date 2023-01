Recenzja płyty: Tobias Koch, „Moniuszko, La belle Époque”

Łagodna, stłumiona nieco barwa instrumentu oraz pełna wdzięku interpretacja uwypukla walory tych uroczych bibelotów.

Autora „Halki” i „Strasznego dworu” znamy jeszcze z paru innych oper oraz „Śpiewników domowych”; mniej znana jest jego twórczość fortepianowa licząca ok. 180 pozycji, w tym utwory na cztery ręce. Tobias Koch nagrał ich 23, w tym ostatni na cztery ręce z Katarzyną Drogosz. Instrument tu użyty to fortepian firmy Krall & Seidler z 1864 r., który należał do kompozytora i został udostępniony przez obecnego właściciela – Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, opiekujące się spuścizną Stanisława Moniuszki, jednego ze swych założycieli. To utwory skromne i melodyjne, niewymagające w większości wirtuozowskiej techniki, pisane z myślą o muzykowaniu domowym.

Tobias Koch, Moniuszko, La belle Époque, NIFC