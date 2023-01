Recenzja płyty: Belle and Sebastian, „Late Developers”

Z odświeżającej nowości szkocka grupa Belle and Sebastian stała się przez 27 lat formacją klasyczną.

Z odświeżającej nowości szkocka grupa Belle and Sebastian stała się przez 27 lat formacją klasyczną. Choć dociążającą etykietkę klasyki trudno się dokleja do ich lekkiej i finezyjnej konwencji. Terminologicznie zespół z Glasgow to wciąż uwspółcześniona wersja jangle popu z lat 60., choć wycieczki na inne pola pojawiają się w ich repertuarze coraz częściej: singlowy „I Don’t Know What You See In Me”, współautorstwa młodszego krajana Petera Fergusona jest tyleż przebojowy, co już bezstylowy i jednak ciężkawy, z kolei „So In the Moment” ma dużo z piosenek Fleetwood Mac i The Wings.

Belle and Sebastian, Late Developers, Matador