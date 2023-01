Recenzja płyty: John Cale, „Mercy”

Walijczyk John Cale, niegdyś filar The Velvet Underground i współpracownik legendarnego La Monte Younga, nagrywa rzadko, ale na osiemdziesiątkę sprawił sobie album pełen inspirujących gości.

Walijczyk John Cale, niegdyś filar The Velvet Underground i współpracownik legendarnego La Monte Younga, nagrywa rzadko, ale na osiemdziesiątkę sprawił sobie album pełen inspirujących gości. Od wspaniałej Weyes Blood w zapowiadającym płytę utworze „Story of Blood”, przez formacje Animal Collective i Sylvan Esso, aż po elektronicznych twórców: Laurel Halo i Actress. Ten piosenkowy album utrzymany jest w wolnych tempach, pełen melancholii i ponurych wizji, dopiero w finale klimat nieco się rozluźnia, pojawiają się nuty na swój sposób pogodne i kojące, aż do poruszającego opisu emocjonalnego dramatu w finale.

John Cale, Mercy, Domino