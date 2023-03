Recenzja płyty: Zdechły Osa, „Breslau Hardcore”

Wrocławski raper Zdechły Osa (wcześniej był Młodym Osą, ale dla rocznika 1997 lata widać szybko lecą) to niełatwy obiekt analizy.

Wrocławski raper Zdechły Osa (wcześniej był Młodym Osą, ale dla rocznika 1997 lata widać szybko lecą) to niełatwy obiekt analizy. Jedną nogą w hip-hopie, drugą w punk rocku. Raz mówi, że „się niszczy”, ale za chwilę prostuje: „czuję się przezajebiście”. Chaotyczny jest też w doborze podkładów muzycznych, w których pojawiają się to surowe, punkowe, to znów klubowe brzmienia. Wizerunkowo charakterystyczny aż do autokarykatury, z seplenieniem, arsenałem wulgaryzmów i pozą używkowego straceńca, która robi z niego Ryszarda Riedla nowych czasów. I wydaje się niepokojąco idealną ilustracją wszelkich socjologicznych rozpraw o współczesnym buncie – niekonsekwentnym jak sam Osa.

Zdechły Osa, Breslau Hardcore, Warner