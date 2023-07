Recenzja płyty: Niall Horan, „The Show”

Członkowie popularnego One Direction próbują kariery solo.

Członkowie popularnego One Direction próbują kariery solo. To naturalne zjawisko, które staje się udziałem wszystkich boy bandów. Zespół ma już jedną wykreowaną w ten sposób wielką gwiazdę – Harry’ego Stylesa, który niedawno wypełnił fankami warszawski Stadion Narodowy. Irlandczyk Niall Horan wydaje się realnym konkurentem. Współtworzy swoje utwory, popową produkcję wzbogacając w naturalny sposób o elementy folku i rocka. „The Show” to jego trzeci album i pierwszy na czele polskiej listy bestsellerów, choć tak duży sukces wydaje się wypadkową skromniejszej konkurencji na rynku przed wakacjami.

Niall Horan, The Show, Capitol