Recenzja płyty: Brittany Howard, „What Now”

Howard nie po to została solistką, żeby pracować sama – raczej po to, by realizować się w sposób bardziej wyrazisty.

Bluesowa grupa Alabama Shakes była świetna, ale czy ktoś dziś tak naprawdę za nią tęskni? Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się stało z karierą liderki amerykańskiej formacji, wokalistki i gitarzystki Brittany Howard. Jej solowy repertuar – płyty „Jaime”, a teraz „What Now”, realizowane m.in. ze znanym z Alabama Shakes basistą Zakiem Cockrellem i jazzowym perkusistą Nate’em Smithem – pod wieloma względami przebija to, co robiła w zespole. Muzyka Howard z obu płyt to ambitna próba pójścia ścieżką Prince’a – połączenia rytmicznej precyzji funku i jazzu z soulową żarliwością, bluesowym ogniem i odważnymi harmoniami wokalnymi. Brittany Howard, What Now, Island