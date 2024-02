Recenzja płyty: Paul McCartney & Wings, „Band on the Run”

Brzmi lżej, ale repertuar pozostaje ponadczasowy.

O wznowionym właśnie „Band on the Run” pisuje się jako o najlepszej płycie członków Beatlesów, jaka powstała poza macierzystym zespołem. To kwestia dyskusyjna (było „All Things Must Pass” Harrisona czy „Plastic Ono Band” Lennona), ale w co najmniej kilku utworach Paula i Lindy McCartneyów słychać melodyjność i ducha The Beatles. A całość albumu – bestsellerowego, oryginalnie opublikowanego w 1973 r. – jest eklektyczną, mistrzowską mieszanką rock’n’rolla, folku i popu, z nowoczesnymi naleciałościami (syntezatora w utworze „Jet”), podaną w swobodnej i bezpretensjonalnej formule zespołowego grania. Paul, Linda i gitarzysta Denny Laine stworzyli ten album jak w tytule: w drodze.

Paul McCartney & Wings, Band on the Run, MPL