Recenzja płyty: Fabiana Palladino, „Fabiana Palladino”

Dobry początek solowej kariery.

Muzyka 36-letniej Fabiany Palladino mogłaby być ścieżką dźwiękową do wirtualnego świata San Junipero z odcinka „Czarnego lustra”, opisywanego w świątecznej POLITYCE fikcyjnego miejsca wiecznego życia, w którym można przeżywać wciąż i wciąż lata 80. Muzyka brytyjskiej wokalistki i kompozytorki jest nie tylko stylowa, ale też momentami („I Care” czy „Stay with Me Through the Night”) przebojowa niczym hity z tamtej dekady. Stanowi też charakterystyczne dla tamtych czasów połączenie popu i soulu – tu pojawiają się porównania m.in. z Janet Jackson – wykonywanych w perfekcyjny sposób, ale przez żywych muzyków w prawdziwym studiu nagraniowym. BCH

