Recenzja płyty: Lady Gaga, „Mayhem”

Dla nowej płyty Lady Gagi kluczowy wydaje się utwór, w którym gościnnie zaśpiewała na ostatnim krążku The Rolling Stones, „Sweet Sounds of Heaven”. Album Stonesów współtworzył Andrew Watt, nagradzany producent z rejonów ciężkiego rocka, zatrudniany teraz również przez gwiazdy pop, w tym Gagę na jej najnowszej plycie. Co wniósł? Partie gitar w różnych stylach – od metalowych solówek, po riffy w stylu Duran Duran z lat 80. A do tego, o dziwo, pewną lekkość.

Lady Gaga, Mayhem, Interscope