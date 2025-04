Recenzja płyty: Maria Nowak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto, Krystian Zimerman, „Johannes Brahms, Piano Quartets Nos. 2&3”

Wykonania dwóch kwartetów fortepianowych Brahmsa są perfekcyjne, ale nie jest to perfekcja chłodna, lecz adekwatna dla tych dzieł, bardzo emocjonalnych i głębokich.

Krystiana Zimermana najczęściej spotyka się na estradach jako solistę grającego recitale lub koncerty z orkiestrą. Rzadziej się pamięta, że jest również wybitnym i zapalonym kameralistą, co zresztą wyniósł z rodzinnego śląskiego domu, gdzie ojciec, pianista amator, muzykował z przyjaciółmi. Sentyment do kameralistyki pozostał młodemu Krystianowi na całe życie i chętnie do tych form muzycznych wraca. Szczęśliwie firma Deutsche Grammophon, z którą współpracuje od czasu pamiętnej wygranej na Konkursie Chopinowskim w 1975 r., zgadza się na jego pomysły.

Maria Nowak, Katarzyna Budnik, Yuya Okamoto, Krystian Zimerman, Johannes Brahms, Piano Quartets Nos. 2&3, Deutsche Grammophon