Reklama
Bartek Chaciński
Bartek Chaciński
Muzyka

Polskie tango

Recenzja płyty: Warszawskie Combo Taneczne, „Pamiętam twoje oczy”

12 sierpnia 2025
Warszawskie Combo Taneczne, „Pamiętam twoje oczy” Warszawskie Combo Taneczne, „Pamiętam twoje oczy” materiały prasowe

Warszawskie Combo Taneczne świętuje swoje 15-lecie, publikując 15 polskich tang. Czyli utworów z nurtu, który – jak przypomina lider grupy Jan Emil Młynarski w towarzyszącym płycie eseju – zmieszał melodykę „romansu cygańskiego, rosyjskiego, dumki, muzyki klezmerskiej i pieśni romantycznej”, nadając tej mieszance osobną formę: „liryczną, wolniejszą, duchową”. W tych nowych wersjach szlagiery Jerzego Petersburskiego czy Zygmunta Karasińskiego to wciąż rzewne utwory śpiewane historyczną manierą, a zbiór ich interpretacji przygotowanych przez ten (jak się nazywają) retrooktet przenosi w przeszłość, ale też wprowadza w swoisty trans. Nie jest to żaden przełom, ale zgrabne ukoronowanie poszukiwań: muzycznych, historycznych i osobistych, związanych z miłością do miasta, dla którego cały ten arcywarszawski zespół powstał – symbolicznie – 1 sierpnia 2010 r., w rocznicę powstania.

Warszawskie Combo Taneczne, Pamiętam twoje oczy, Agencja Muzyczna Polskiego Radia

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Polskie tango"
Bartek Chaciński

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
Reklama