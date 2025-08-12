Reklama
Nie ma strachu

Recenzja płyty: Alice Cooper, „The Revenge of Alice Cooper”

12 sierpnia 2025
I całość spełnia oczekiwania – pod warunkiem że były niewielkie, a trudno się było spodziewać czegoś więcej niż miłego gestu po adresem fanów grupy. Gest z wykorzystaniem partii gitarowych nieżyjącego od prawie 30 lat gitarzysty Glena Buxtona (w blues-rockowym „What Happened To You”) też wydaje się ryzykowny. Broni się nieźle początek albumu, później mamy momenty ewidentnego muzycznego recyklingu: „Crap That Gets in the Way of Your Dreams” wydaje się tylko echem „All Day and All of the Night” grupy The Kinks, a „What a Syd” – zagubionym utworem The Doors (co ciekawe, gitarzystę tej formacji Robbiego Kriegera słyszymy gościnnie w innym utworze). Można więc zapomnieć o obawach, ale o zachwycie też.

Alice Cooper, The Revenge of Alice Cooper, earMusic

