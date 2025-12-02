Dziki i szeroki
Recenzja płyty: Tomasz Stańko, „Polish Radio Sessions 1970–91”
To najlepszy rok dla miłośników muzyki Tomasza Stańki od czasu pożegnania naszego jazzmana siedem lat temu. Dawno nie ukazało się tyle niepublikowanych dotąd nagrań – najpierw dwie części kopenhaskich sesji nagrywanych w 2016 r. ze Scandinavian Art Ensemble (nakładem April Records), później „Wstęp wzbroniony”, płyta z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji Studio S-1 pod dyr. Andrzeja Trzaskowskiego. Trudno jednak przebić sześciopłytowy zestaw radiowych sesji Stańki zebrany przez lata w instytucji, która zapewniała jazzmanom dobrą atmosferę i godziwe honoraria. Polskie Radio miało już serię „Polish Radio Jazz Archives”, ale Stańki w niej brakowało – i nowy zestaw uzupełnia te braki z nawiązką.
Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970–91, Polskie Radio