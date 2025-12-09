9 grudnia 2025
Melancholia zwycięzcy
Recenzja płyty: Eric Lu, „Chopin”
Jakże inny jest zdobywca I nagrody na tegorocznym Konkursie Chopinowskim od tego sprzed czterech lat.
Jakże inny jest zdobywca I nagrody na tegorocznym Konkursie Chopinowskim od tego sprzed czterech lat. Tamten, Bruce Liu, o pogodnej naturze i wirtuozowskiej technice, dobrał też adekwatny do swojego temperamentu repertuar, uwzględniając utwory Chopina pisane w jaśniejszych momentach życia. Eric Lu jest jego przeciwieństwem: pierwszym wrażeniem, jakie się odnosi, obcując z jego grą, jest melancholia, drugim – pewien chłód. Płyta dla Deutsche Grammophon zawiera nagrania konkursowe.
Eric Lu, Chopin, Deutsche Grammophon
