Recenzja płyty: Eric Lu, „Chopin”

Jakże inny jest zdobywca I nagrody na tegorocznym Konkursie Chopinowskim od tego sprzed czterech lat. Tamten, Bruce Liu, o pogodnej naturze i wirtuozowskiej technice, dobrał też adekwatny do swojego temperamentu repertuar, uwzględniając utwory Chopina pisane w jaśniejszych momentach życia. Eric Lu jest jego przeciwieństwem: pierwszym wrażeniem, jakie się odnosi, obcując z jego grą, jest melancholia, drugim – pewien chłód. Płyta dla Deutsche Grammophon zawiera nagrania konkursowe.

Eric Lu, Chopin, Deutsche Grammophon