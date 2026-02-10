Recenzja płyty: Zitong Wang, „Chopin (nagrania konkursowe, 2 CD)”

Zitong jest wspaniała w takich bibelocikach jak Ecossaises czy nieopusowany Walc E-dur.

Na ostatnim Konkursie Chopinowskim 27-letnia Chinka (ur. 3 lutego) Zitong Wang zaliczyła powrót jeszcze bardziej efektowny niż zwycięzca Eric Lu. On skoczył z nagrody na nagrodę, ona zaś w 2021 r. nie wyszła poza pierwszy etap, a tym razem otrzymała trzecie miejsce. Udowodniła, że jest nie tylko niezwykle muzykalna, ale też jest prawdziwą osobowością. Z pewnością pomogła jej nauka u Dang Thai Sona, który stał się mentorem wyróżniających się pianistów, w tym Bruce’a Liu i Erica Lu.

Zitong Wang, Chopin (nagrania konkursowe, 2 CD), NIFC