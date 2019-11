Recenzja spektaklu: „Historia przemocy”, reż. Ewelina Marciniak

Ewelina Marciniak wraz z dramaturgiem Janem Czaplińskim przenieśli na scenę głośną we Francji autobiograficzną powieść Édouarda Louisa „Historia przemocy”.

Ewelina Marciniak wraz z dramaturgiem Janem Czaplińskim przenieśli na scenę głośną we Francji autobiograficzną powieść Édouarda Louisa „Historia przemocy”. Autor narrator (Piotr Nerlewski), wracając w Paryżu ze świątecznej kolacji u przyjaciół, zaprosił do mieszkania spotkanego na ulicy Redę (Oskar Malinowski), chłopaka, którego ojciec przyjechał do Francji z Kabylii na północy Algierii. Krótki romans zakończył się gwałtem, groźbą śmierci, traumą, a na koniec strach zmienił się w rasizm. Ta historia jest pełna lustrzanych odbić i refleksów. Louis, urodzony na francuskiej prowincji jako Eddy Bellegueulle, przegląda się w Redzie, konfrontuje na nowo z własnym pochodzeniem (w postaci siostry i jej męża), z niepewnością nowego, wybranego wielkomiejskiego, wyzwolonego i inteligenckiego statusu (gejowscy przyjaciele).

Historia przemocy, według Édouarda Louisa, reż. Ewelina Marciniak, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie