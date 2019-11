Recenzja spektaklu: „28 dni”, reż. Kamila Siwińska

To spektakl edukacyjny, w dobrym znaczeniu tego słowa.

Debiutancka sztuka Szylajewej nosi tytuł „28 dni. Tragedia cyklu miesiączkowego”. Młoda autorka do opowieści o zmaganiach kobiet z owulacją, menstruacją i z mężczyznami (i stworzoną przez nich patriarchalną, opresyjną kulturą) zatrudnia protagonistkę (Ona), jej partnera (On) i chór uosabiający a to kobiecy cykl hormonalny, a to mądrości ludowe i spory tegoż dotyczące. Kamila Siwińska ten kosmos tematów upycha na małej scenie, w kameralnym, konwersacyjnym (choć są też momenty śpiewane) spektaklu, z żeńską obsadą, z jednym męskim wyjątkiem. W centrum znajduje się skręcająca się w bólach menstruacyjnych Ona (Monika Roszko), a wyjściowa kwestia brzmi: „Po co wydzieliny wystawiać na widok publiczny?”. Pytanie to zadają kobiety i mężczyźni, z różnymi intencjami, lękami i podtekstem.

Olga Szylajewa, 28 dni, tłum. Agnieszka Lubomira Piotrowska, reż. Kamila Siwińska, Teatr Polski w Poznaniu