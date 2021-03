Recenzja spektaklu: „Onko”, reż. Weronika Szczawińska

Spektakl jest manifestacją miłości do życia i do bycia na żywo, w kontakcie z żywym widzem siedzącym obok.

Dosyć to karkołomne. Sebastian Pawlak w formie stand-upowego występu relacjonuje historię zmagań onkologicznych Weroniki Szczawińskiej (siedzącej obok i czasem włączającej się do akcji), co chwila przełączając się na opowieść o własnych zmaganiach z teatrem. Obie części (autorem dramaturgii jest Piotr Wawer jr) łączyć ma temat uprzedmiotawiania – pacjentka i aktor czują się pozbawiani władzy nad swoim ciałem – oraz miejsce: TR Warszawa, do którego oboje po długiej drodze trafili, „doczołgali się”. A okoliczności w obu przypadkach były ambiwalentne, w przypadku Szczawińskiej – rak piersi, zaleczony, w przypadku Pawlaka – odwołana premiera „Hamleta” i walka, jak dotąd z sukcesem, o swoje miejsce w zespole. Do tego można by jeszcze dorzucić kilkukrotnie, pandemicznie przekładaną premierę „Onko”, w końcu zrealizowaną online, w podwójnej niejako reżyserii, bo streaming opracowała Jagoda Szelc.

Onko, reż. Weronika Szczawińska, TR Warszawa online