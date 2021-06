Recenzja spektaklu: „Komedia. Wujaszek Wania”, reż. Jędrzej Piaskowski

Reżyser Jędrzej Piaskowski i dramaturg Hubert Sulima wracają do Czechowa.

Reżyser Jędrzej Piaskowski i dramaturg Hubert Sulima wracają do Czechowa. Wystawione w lubelskim Osterwie „Trzy siostry” działy się już po „dobrej zmianie”, nie tylko w domu Prozorowów. Rządy nad niemrawą familią sprawowała z rozmachem Natasza, a tematem była przemoc – przede wszystkim siła narzuconych, anachronicznych konwencji. Spektakl był rysowany grubą kreską, w pamięci zostawał klimat szkolnej akademii, olbrzymi, tańczący samowar czy odgrywane co chwila „Boże, chroń cara”. Sosnowiecki „Wujaszek Wania”, z podkreśloną w tytule komediowością, to też opowieść o konwencji i schemacie.

Anton Czechow, Komedia. Wujaszek Wania, reż. Jędrzej Piaskowski, Teatr Zagłębia w Sosnowcu