Recenzja spektaklu: „La Bohème”, reż. Barbara Wysocka

Pandemia przypomniała nam różne postawy i reakcje ludzkie wobec choroby, które są jednym z głównych tematów opery Pucciniego. Próby ignorowania, niemożność zniesienia cierpienia osoby chorej, a gdy już stanie się najgorsze – niewiara w to, że się stało: to wszystko jest udziałem młodego Rodolfo, gdy zakochuje się w uroczej, ale chorej na gruźlicę (wówczas śmiertelną) Mimi. Twierdzi, że ją kocha, ale nie umie jej pomóc, a nawet nie chce – woli odejść. Barbara Wysocka sama ma za sobą ciężkie przejścia związane z covidem i śmiercią bliskich osób (opowiadała o tym w POLITYCE 49), co sprawiło z jednej strony, że temat opery – zaproponowanej jej jeszcze przed pandemią – stał się dla niej tematem szczególnie zrozumiałym, ale z drugiej strony, w związku z osobistymi przejściami, szczególnie trudnym.

Giacomo Puccini, La Bohème, reż. Barbara Wysocka, Teatr Wielki – Opera Narodowa