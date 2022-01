Recenzja spektaklu: „Radio Mariia”, reż. Roza Sarkisian

Cytowane w spektaklu nagranie Joanny Szczepkowskiej ogłaszającej koniec komunizmu w Polsce buduje ciekawe analogie i daje do myślenia.

Zgodnie z tym, co widzimy na scenie, w tym roku Kościół katolicki zostanie w Polsce zdelegalizowany. Walka z kobietami, z LGBT, uwikłanie w relacje z władzą i pedofilia stopniowo pogrążają go w oczach społeczeństwa, a kryzys ekonomiczny pchnie ludzi do ostatecznego rozrachunku z bodaj najbogatszą instytucją w kraju. 15 lat później w Radiu Mariia trwa jubileuszowy program. W rozmowach z socjolożką Elżbietą Korolczuk analizowane są przyczyny i skutki „rewolucji 2022 roku”, bohaterowie sondy ulicznej opowiadają, jak świętują, w blokach reklamowych promowane są centra leczenia traumy religijnej, a w serwisach informacyjnych przypomina się o listach gończych wystawionych za zbiegłymi do Rosji hierarchami Kościoła katolickiego i propagandystami tej instytucji.

Joanna Wichowska, Krysia Bednarek, Oksana Czerkaszyna, Oskar Stoczyński, Radio Mariia, reż. Roza Sarkisian, Teatr Powszechny w Warszawie