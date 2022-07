Recenzja spektaklu: „Albert Herring”, reż. Karolina Sofulak

Tę jedną z najpogodniejszych oper Brittena z 1947 r. wystawiano w Polsce kilka razy, ale dość dawno – ostatni raz w warszawskim Teatrze Wielkim w 1986 r. Dobrze więc, że została przypomniana przez Teatr Wielki w Poznaniu.

Tę jedną z najpogodniejszych oper Brittena z 1947 r. wystawiano w Polsce kilka razy, ale dość dawno – ostatni raz w warszawskim Teatrze Wielkim w 1986 r. Dobrze więc, że została przypomniana przez Teatr Wielki w Poznaniu. Budynek poznańskiej opery jest obecnie w remoncie, więc zespół gra w różnych miejscach; dwa przedstawienia „Alberta Herringa” odbyły się w Auli Artis i trzeba sobie życzyć, by można było do spektaklu w przyszłości wrócić. A nie będzie to łatwe, bo choć zespół instrumentalny składa się zaledwie z kilkunastu muzyków, to i śpiewaków jest kilkunastu, i tylko połowa z nich związana jest z tym teatrem.

Benjamin Britten, Albert Herring, reż. Karolina Sofulak, Teatr Wielki w Poznaniu