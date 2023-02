Recenzja spektaklu: „The Employees”, reż. Łukasz Twarkowski

Łukasz Twarkowski jest twórcą rozbuchanych, multimedialnych widowisk, które od kilku lat z wielkim sukcesem realizuje głównie w Litwie i Łotwie.

Łukasz Twarkowski jest twórcą rozbuchanych, multimedialnych widowisk, które od kilku lat z wielkim sukcesem realizuje głównie w Litwie i Łotwie. Ostatnie z nich, obsypane nagrodami „Rohtko”, powstało w koprodukcji Teatru Dailes z Rygi z Teatrem im. Kochanowskiego w Opolu, ale dopiero warszawskie „The Employees” jest artystycznym powrotem reżysera do kraju. Jest samoukiem, karierę zaczynał jako asystent przy spektaklach Krystiana Lupy, by własny teatr rozwijać w oparciu o precyzyjnie wykorzystywane kamery, zsynchronizowane ekrany, obrabiany dźwięk, z międzynarodową grupą współpracowników, która przypomina ekipy zapewniające oprawę wielkich koncertów. „The Employees” to jak na standardy Twarkowskiego miniprodukcja, na scenie Studia zbudował sześcian symbolizujący wnętrze statku kosmicznego, którym po katastrofie Ziemi podróżują tytułowi pracownicy Organizacji, ludzie i „podobni do ludzi”, czyli zaawansowane technologicznie humanoidy.

The Employees, na podstawie powieści Olgi Ravn, reż. Łukasz Twarkowski, Studio Teatrgaleria w Warszawie