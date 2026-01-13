Uniwersalna wina
Recenzja spektaklu: „Europa”, reż. Krzysztof Warlikowski
Po latach realizowania tekstowych kolaży Krzysztof Warlikowski wrócił do dramatu: „Europa” to inscenizacja świeżej sztuki Wajdiego Mouawada, który bywał dramaturgiem przy wcześniejszych spektaklach reżysera, a jest tworzącym we Francji Libańczykiem (jego „Pogorzelisko” zekranizował Denis Villeneuve), dyrektorem paryskiego Théâtre de la Colline, gościnnym wykładowcą Collège de France. Stawka sztuki jest wysoka: dawna klątwa, w dzisiejszym rozumieniu – trauma, sieje spustoszenie w kolejnych pokoleniach winnych i ofiar, jak przerwać ten łańcuch przemocy? Rozwiązaniem ma być wyznanie winy i przenosząca pamięć opowieść. Nie jest to odpowiedź oryginalna – pytanie, czy też niezbyt naiwna. Fabularnie także nie jest zbyt dobrze.
