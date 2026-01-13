Przejdź do treści
Aneta Kyzioł
13 stycznia 2026
Teatr

Uniwersalna wina

Recenzja spektaklu: „Europa”, reż. Krzysztof Warlikowski

„Europa”, reż. Krzysztof Warlikowski „Europa”, reż. Krzysztof Warlikowski Magda Hueckel /Nowy Teatr
Aktorzy dają z siebie wszystko, ale tekst Mouawada, powierzchowny, jednocześnie brutalny i asekurancki, działa przeciw nim i całemu spektaklowi.

Po latach realizowania tekstowych kolaży Krzysztof Warlikowski wrócił do dramatu: „Europa” to inscenizacja świeżej sztuki Wajdiego Mouawada, który bywał dramaturgiem przy wcześniejszych spektaklach reżysera, a jest tworzącym we Francji Libańczykiem (jego „Pogorzelisko” zekranizował Denis Villeneuve), dyrektorem paryskiego Théâtre de la Colline, gościnnym wykładowcą Collège de France. Stawka sztuki jest wysoka: dawna klątwa, w dzisiejszym rozumieniu – trauma, sieje spustoszenie w kolejnych pokoleniach winnych i ofiar, jak przerwać ten łańcuch przemocy? Rozwiązaniem ma być wyznanie winy i przenosząca pamięć opowieść. Nie jest to odpowiedź oryginalna – pytanie, czy też niezbyt naiwna. Fabularnie także nie jest zbyt dobrze.

Wajdi Mouawad, Europa, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie

Polityka 3.2026 (3547) z dnia 13.01.2026; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Uniwersalna wina"
