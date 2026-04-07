Podtytuł tegorocznej edycji zasłużonej szczecińskiej imprezy brzmi: „Sprawa osobista/ It’s personal”. „Artyści Kontrapunktu 2026 pokazują, że opowiadając o sobie, można poruszyć sprawy wszystkich – i że czasem dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy dialog” – tłumaczą go organizatorzy. Program główny został sprawiedliwie, bo po połowie, oddany twórcom i twórczyniom spektakli rodzimych i zagranicznych. Pierwsze to: warszawskie „Fobia” Markusa Öhrna i Karola Radziszewskiego z Nowego Teatru, „Orfeusz” w reż. Anny Smolar z TR-u i taneczny „Kocham balet” z Komuny Warszawa, w choreografii nominowanej do Paszportu POLITYKI Ramony Nagabczyńskiej oraz „Wchodzi Duch” w reż. Weroniki Szczawińskiej z olsztyńskiego Jaracza.

Szczegóły: kontrapunkt.pl

58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, Szczecin, 10–26 kwietnia