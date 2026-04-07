Aneta Kyzioł
Teatr

7 kwietnia 2026
58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt materiały prasowe
Podtytuł tegorocznej edycji zasłużonej szczecińskiej imprezy brzmi: „Sprawa osobista/ It’s personal”. „Artyści Kontrapunktu 2026 pokazują, że opowiadając o sobie, można poruszyć sprawy wszystkich – i że czasem dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy dialog” – tłumaczą go organizatorzy. Program główny został sprawiedliwie, bo po połowie, oddany twórcom i twórczyniom spektakli rodzimych i zagranicznych. Pierwsze to: warszawskie „Fobia” Markusa Öhrna i Karola Radziszewskiego z Nowego Teatru, „Orfeusz” w reż. Anny Smolar z TR-u i taneczny „Kocham balet” z Komuny Warszawa, w choreografii nominowanej do Paszportu POLITYKI Ramony Nagabczyńskiej oraz „Wchodzi Duch” w reż. Weroniki Szczawińskiej z olsztyńskiego Jaracza. 

Szczegóły: kontrapunkt.pl

58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, Szczecin, 10–26 kwietnia

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "O sobie, czyli o nas"
Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
