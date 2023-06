Recenzja wystaw: „Rzeźby i prace na papierze”, „Alternatywna rzeczywistość”

W tym roku wakacyjna trasa do Sopotu lub okolic prowadzić powinna przez Toruń. Szczególnie jeżeli ktoś interesuje się sztuką. W obu tych miastach, niemal równocześnie, otwarto bowiem wystawy brytyjskiego (choć od 1977 r. mieszkającego w niemieckim Wuppertalu) rzeźbiarza Tony’ego Cragga.

W tym roku wakacyjna trasa do Sopotu lub okolic prowadzić powinna przez Toruń. Szczególnie jeżeli ktoś interesuje się sztuką. W obu tych miastach, niemal równocześnie, otwarto bowiem wystawy brytyjskiego (choć od 1977 r. mieszkającego w niemieckim Wuppertalu) rzeźbiarza Tony’ego Cragga. To międzynarodowa gwiazda pierwszej wielkości, artysta, który w swoim CV ma ekspozycje praktycznie we wszystkich najważniejszych muzeach i galeriach na świecie. Bywał już i w Polsce, ale tak dużej prezentacji jeszcze nie miał. Podobno jest to druga największa wystawa (po Chinach, z którymi trudno w tej kwestii rywalizować), jaką mu kiedykolwiek zorganizowano. To artysta intrygujący i niepozwalający widzowi na nudę.

Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze, CSW Znaki Czasu, Toruń, do 10 września

Tony Cragg. Alternatywna rzeczywistość, PGS Sopot, do 15 października