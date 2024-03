Recenzja wystawy: „Artystka i budowla możliwa”

Bożenna Biskupska chętnie sięgała po rzeźbę, rysunek, instalacje przestrzenne, projekty interdyscyplinarne, a nawet architekturę.

Bohaterka wystawy – Bożenna Biskupska – znana jest jako „Pani na Sokołowsku”, w której to dolnośląskiej wsi od 17 lat, z heroicznym poświęceniem, odbudowuje monumentalne przedwojenne sanatorium (to tam toczy się akcja „Empuzjonu” Olgi Tokarczuk), zamieniając je w centrum sztuki, muzyki, filmu, działań performatywnych. Ale nigdy nie zarzuciła twórczości i przypomina o niej rozległą wystawą. Choć studiowała i ukończyła malarstwo, to chętnie sięgała po rzeźbę, rysunek, instalacje przestrzenne, projekty interdyscyplinarne, a nawet architekturę.

Bożenna Biskupska. Artystka i budowla możliwa, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, do 9 czerwca