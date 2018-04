Żywe paczki, a w nich gęsi, kury, gołębie i pszczoły

Pierwsze paczki z żywym towarem zjeżdżają do sortowni z urzędów w całej Warszawie i okolicy krótko przed godz. 20 w poniedziałek. Dwie godziny później jadą już w Polskę. Ostatni rzut ze zwierzętami sortownia dostaje w nocy z czwartku na piątek. W czasie weekendu zwierzęta nie podróżują, bo urzędy nie przyjmują żywych przesyłek. Średni czas podróży to 12–18 godzin. W tym czasie zwierzęta muszą radzić sobie same. Poczta nie ma prawa ingerować w zawartość przesyłki. Formalnie nie ma regulaminu postępowania z takimi paczkami, ale utarło się, że te z żywym towarem są odkładane na górę wózków sortowniczych. A do samochodów kurierskich ładowane na samym końcu. Jeśli kierowca ma gołębie serce, bierze zwierzęta do kabiny.

W typowy dzień w sortowni najtłoczniej na górze wózków sortowniczych robi się nad ranem. Koguty pieją, kury gdaczą. Gęsi udają, że wcale ich tam nie ma. Za to bażanty tłuką się po pudłach i łamią pióra, bo ogólnie są strachliwe, a w transporcie to już całkiem tracą rozum. Tylko gołębie, jako zaprawieni podróżnicy, chowają łby w pióra i byle do adresata. O pszczołach trudno coś powiedzieć, bo jadą na specjalnych warunkach. Królowa jest pakowana z dziesięcioma robotnicami, które karmią ją i dbają o nią w czasie podróży. Człowiek może czuć się zwolniony z tego obowiązku. Każdy gatunek ma własny patent na podróżowanie.

Poza instynktem

Dwie sztuki Branta canadensis, czyli bernikli kanadyjskiej (ptaka wodnego z podrodziny gęsi, rodziny kaczkowatych), podróż za pobraniem rozpoczęły pod Warszawą, a zakończyły koło Piły. Dojechały w stanie ogólnie dobrym, co pana Adama wcale nie dziwi, bo to gatunek wysoko ekspansywny. A nawet uważany za groźny. W Europie trafił na listę 100 najbardziej niepożądanych. Zaczęło się niewinnie od ściągnięcia kilku sztuk z Ameryki Północnej do ogrodów zoologicznych na Starym Kontynencie, a skończyło na całych koloniach krzyżujących się z rodzimymi gatunkami. W Polsce pierwszą zaobserwowano w 2008 r. nad Jeziorem Somińskim. Pan Adam kupił sobie dwie sztuki, żeby z bliska przyjrzeć się, jak taki ptasi terrorysta wygląda. Ale też dla zwykłej radości patrzenia na ładne stworzenie, bo bernikla ujęła go umaszczeniem i życiową siłą przetrwania.

Studium przypadku bernikli, po pierwszych obserwacjach pana Adama, jest takie, że tajemnica gatunku kryje się w zdolnościach adaptacyjnych. Rano dostał paczkę, a już po południu bernikle wyżerały wszystko innym ptakom, bo pan Adam eksperymentuje z różnymi gatunkami. Głównie skupia się na bażantach. Ma ich ponad 50. Ciągnie go do tego ptaka, choć ogólnie to pożytek z niego żaden. Tyle że ładny i nie zje dużo. Do myślenia jednak daje sporo, bo bażant wolierowy ma zagubiony instynkt. W niewoli znosi jaja, ale ich nie wysiaduje. Zostawia, jakby to były jakieś kamienie, i w ogóle się już nimi nie interesuje. Mocno to pana Adama poruszyło, bo taki ptak z zagubionym instynktem jest przecież skazany na wymarcie. Wkładał im różne krzaczki do woliery, żeby jakoś ten instynkt odbudować. W naturalnych warunkach bażant wysiaduje jajka w ukryciu, hodowca pomyślał, że to im pomoże. Nie pomogło. Dokonał więc ingerencji do świata swoich wychowanków i wprowadził do gry kurki liliputki. Małe, pstrokate, ale niezwykle dzielne. Z mocnym instynktem kwoczenia. Dasz takiej jajko, a zaraz siądzie do wysiadywania. Nieważne, czy swoje, czy obce.

W ten sposób pan Adam hodowlę bażantów postawił na nogi. Jednak jakiś smutek w nim pozostał, bo sam ma 34 lata i ani żony, ani dzieci. Może i u niego instynkt jest zagubiony, bo więcej czasu spędza z ptactwem niż z ludźmi? Ale też ptactwo jest ufne i wyrozumiałe. Nie ocenia swojego opiekuna i na swój sposób jest mu wierne i oddane. Wścibskie robi się tylko przy karmieniu.

Nie to, co ludzie ze wsi, którzy w oczy niemal mu się śmieją, że dziwak. Hoduje, a nie je. Jak tu zjeść, jak się tyle godzin z ptactwem spędziło? Tyle rozmów z nimi odbyło?

Ile puchu jest w gołębiu?

Przesyłanie zwierząt za pośrednictwem poczty to temat delikatny. Sama poczta chętnie wywinęłaby się z tej usługi, ale zarejestrowanych hodowców gołębi pocztowych jest w Polsce 45 tys. Plus drugie tyle niezarejestrowanych. Do tego jakieś 100 tys. pszczelarzy, kolejne tysiące hodowców i amatorów drobiu. Każda próba wykreślenia zwierząt z pocztowej usługi powszechnej kończy się gigantyczną awanturą i telefonami z Ministerstwa Rolnictwa. Ostatecznie wszyscy kolejni prezesi Poczty Polskiej dochodzili do wniosku, że nie ma sensu ginąć za pszczoły i gołębie. Mozolnie jednak wypierali z listy kolejne gatunki. Przed drugą wojną światową Poczta Polska była zobowiązana przesyłać jaja jedwabników, motyle i inne zwierzątka – sama przy tym sugerując, że chodzi o takie wielkości chrząszcza. W praktyce bywało różnie. Nie tylko w RP.