Koty, psy, jeże, sowy, jaszczurki i prosięta. W lokalach gastronomicznych w miastach na całym świecie możemy spotkać coraz więcej zwierząt.

Do psich kawiarni można nie tylko przyjść ze swoim psem, ale też poznać czworonogi, które czekają na adopcję. Tak jest m.in. w krakowskiej kawiarni Psikawka.

Kocie kawiarnie znajdziemy na całym świecie. W Polsce – w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Krakowie czy Wrocławiu. Każdy może do nich wejść, zamówić kawę czy ciastko. Popatrzeć i pobawić się z kotem. Jeżeli tylko ten będzie miał na to ochotę. Kawiarnie z psami także wpisały się w gastronomiczny krajobraz świata. Z tą różnicą, że przez psie kawiarnie w większości rozumie się miejsce, do którego właściciel może przyjść i spędzić czas ze swoim pupilem. Zgodnie z tą zasadą działają lokale w Osace, Seulu, Hongkongu, Brukseli, Sztokholmie, Budapeszcie czy Miami.