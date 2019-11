85 proc. badanych sięgnęło po substancje odurzające pierwszy raz, by obniżyć poziom stresu – mówią terapeutka uzależnień Agata Stola i seksuolog Robert Kowalczyk, autorzy badań o wpływie homofobii na stres i ryzykowne zachowania społeczności LGBT.

PAWEŁ WALEWSKI: – TVP trzy dni przed wyborami wyemitowała film dokumentalny „Inwazja”, szkalujący środowiska LGBT, a we Wrocławiu przed niedawnym Marszem Równości rozwieszano na przystankach plakaty wprost nawołujące do agresji wobec osób o innej orientacji seksualnej. Jak patrzą na to seksuolodzy i terapeuci?

ROBERT KOWALCZYK: – Będziemy mieli coraz więcej pacjentów, którzy nie potrafią sobie poradzić z dyskryminacją ze względu na nieheteroseksualną orientację.