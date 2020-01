Sporty zimowe w świecie bez śniegu

Odwoływane zawody, kalendarz startów wywrócony do góry nogami, wydatki na treningi na lodowcach, imprezy rozgrywane w deszczu i silnym wietrze. Ocieplenie klimatu nie oszczędza sportowców.

Trwające tydzień międzynarodowe zawody biathlonowe miały się rozpocząć 13 stycznia w Dusznikach-Zdroju. Imprezę wpisaną do kalendarza pod nazwą Pucharu IBU (International Biathlon Union) trzeba było jednak przenieść na Słowację. Prognozy pogody nie pozostawiły złudzeń: zima w dalszym ciągu nie zamierzała do Dusznik zawitać. To samo przerabiano w 2018 i 2016 r. Też trzeba było szukać nowej lokalizacji za granicą.

Na koniec stycznia przyszłego roku w Dusznikach-Zdroju zaplanowano mistrzostwa Europy w biathlonie.