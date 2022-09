Wśród standardowych, płatnych rozwiązań, na rynku produktów finansowych można znaleźć także darmowe pożyczki.

Są to limitowane oferty promocyjne, dzięki którym zainteresowani mogą uzyskać wsparcie finansowe bez prowizji i odsetek. Co więcej, całość często jest znacznie wygodniejsza niż zwykłe chwilówki, dzięki czemu jest to niezwykle pożądany produkt finansowy. Sprawdźmy, dla kogo przeznaczone są darmowe pożyczki i dlaczego warto z nich skorzystać.

Darmowe chwilówki - kto może skorzystać?

Niestety, darmowe chwilówki nie są przeznaczone dla każdego. Stali i powracający klienci nie mają szans na otrzymanie pożyczki na tak atrakcyjnych warunkach. Dla kogo jest więc ta oferta? Przede wszystkim dla nowych klientów, którzy wcześniej nie mieli okazji skorzystać z usług danego pożyczkodawcy. Jest to więc obustronna korzyść, ponieważ klient otrzymuje korzystną pożyczkę za darmo, a firma pożyczkowa pozyskuje w ten sposób potencjalnego klienta. Często po przetestowaniu usług w ramach darmowej pożyczki, klienci nabierają zaufania i sięgają po kolejną chwilówkę, a czasem także polecają pożyczkodawcę swoim znajomym.

Darmowe pożyczki na dowolny cel, bez ograniczeń

W sporej części przypadków produkty finansowe ograniczają użytkowników w kwestii tego, jak można zarządzać otrzymanymi pieniędzmi. Darmowe pożyczki można natomiast przeznaczyć na dowolny cel, i nie trzeba przedstawiać pożyczkodawcy powodu korzystania z jego usług. Przez to całość jest dyskretna i wygodna, a po pożyczkę za darmo sięgają osoby w najróżniejszej sytuacji.

Darmowe pożyczki to dobry sposób na to, aby uzyskać środki na własne cele. Sfinansowanie zakupu nowego sprzętu, ważnej uroczystości czy też wyjazdu na wakacje nie będzie problemem dzięki pożyczce za darmo. Po taki rodzaj wsparcia finansowego sięgają także osoby, które potrzebują dodatkowych pieniędzy na spłatę swoich zaległości np. innych pożyczek i rachunków.

Gdzie znaleźć darmowe pożyczki?

Nie każda firma ma w swojej ofercie darmowe pożyczki. Z tego względu klienci często szukają takich usług na własną rękę. Nie jest to jednak dobry pomysł, ponieważ samodzielne poszukiwania nie gwarantują znalezienia najlepszej pożyczki i bywają czasochłonne. Dobrą alternatywą będzie skorzystanie z internetowych rankingów darmowych pożyczek, które gromadzą jedynie najlepsze, sprawdzone oferty. W ten sposób osoba zainteresowana może oszczędzić swój cenny czas i bez problemu znaleźć ofertę, która cieszy się pozytywnymi opiniami. Najlepsze darmowe pożyczki znajdziecie w rankingu na https://super-pozyczka.pl/darmowe-pozyczki/

Dbaj o swoje bezpieczeństwo!

Niestety, na świecie nie brakuje oszustów, którzy korzystają z niewiedzy nieświadomych użytkowników. Internetowi wyłudzacze istnieją także w branży pożyczek, i może okazać się, że znaleziona oferta jest próbą wykradzenia danych osobowych. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto korzystać z rankingów i zestawień dostępnych na portalach branżowych. W ten sposób łatwo zminimalizować ryzyko, i mieć pewność że darmowe pożyczki będą bezpieczne.

Darmowe pożyczki - ile można otrzymać?

Darmowe pożyczki z reguły opiewają na relatywnie niskie kwoty, ze względu na to, iż jest to jedynie oferta promocyjna. Zazwyczaj kwota takiej pożyczki nie przekracza kilku tysięcy złotych, co może być niewystarczające dla osób o większych potrzebach. W większości przypadków darmowe chwilówki są idealnym sposobem na nagłe potrzeby finansowe, a w dodatku są łatwe do spłaty, przez co mimo niskich kwot finansowania cieszą się dużą popularnością. Warto pamiętać także o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie aby po skorzystaniu z darmowej chwilówki, sięgnąć po kolejną, standardową pożyczkę.

Ile wynosi czas na spłatę?

Czas na spłatę darmowej chwilówki jest krótki, i zazwyczaj wynosi 30 dni. W niektórych przypadkach pożyczkodawcy starają się wyróżnić swoją ofertę na tle pozostałych, i proponują klientom czas na spłatę wynoszący 60, a nawet 90 dni.

Jak złożyć wniosek o darmową chwilówkę?

Darmowe pożyczki to tzw. pożyczki online, które można uzyskać bez wychodzenia z domu. Jest to niezwykle dogodne rozwiązanie, ponieważ zainteresowani nie muszą czekać w kolejkach i wypełniać ręcznie formularzy. Całość sprowadza się do tego, aby wypełnić formularz na stronie internetowej odpowiednimi informacjami i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego.



Ze względu na to, że procesy takie jak sprawdzanie zdolności kredytowej i weryfikacja tożsamości są zautomatyzowane, klienci nie muszą długo czekać na darmowe pożyczki. Odpowiedź na wysłany wniosek trafi do klienta w postaci wiadomości SMS lub e-mail w ciągu zaledwie 15 minut, przez co w sporej części przypadków można cieszyć się pieniędzmi jeszcze tego samego dnia.

Darmowe pożyczki z RRSO 0%

Darmowe pożyczki cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na korzystne warunki, jakie obowiązują przy spłacie takiej chwilówki. RRSO usługi wynosi 0%, co oznacza że nie obowiązują odsetki, prowizja ani żadne dodatkowe opłaty. Spłacie podlega jedynie część kapitałowa zobowiązania, przez co już za pomocą jednej wpłaty możliwe jest całkowite rozliczenie się z wierzycielem.

Darmowe pożyczki a odsetki za opóźnienie

Jeżeli darmowa pożyczka nie została spłacona w terminie, to klient musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Wierzyciele mogą naliczać tzw. odsetki za opóźnienie, które każdego dnia są coraz większe. Oznacza to, że pożyczka przestaje być darmowa a kwota należna do zapłaty powiększa się. W skrajnych przypadkach może dojść także do windykacji należności, a nawet do przeniesienia sprawy na drogę sądową.

Materiał przygotowany przez MalitaTM