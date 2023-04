Elektryk i hydraulik od ręki z rezerwacją on-line dzięki usterka.pl

Instalacje wodne lub elektryczne są czymś tak naturalnym, że nikomu do głowy nie przychodzi, by zastanawiać się nad ich istnieniem. Wszystko się zmienia w momencie stwierdzenia awarii. W wielu przypadkach już nie tylko chodzi o brak komfortu. Niektóre usterki stanowią wręcz zagrożenie dla dobytku, zdrowia, a nawet życia użytkowników. Pęknięcie rury czy też zwarcie instalacji elektrycznej wymaga natychmiastowej ingerencji hydraulika lub elektryka, w przeciwnym razie zniszczeniu ulegnie mienie i jest to wersja optymistyczna. Gdzie szukać pomocy? Jak sprawnie i szybko znaleźć dobrego hydraulika i elektryka?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

Czy ogłoszenia online o usługach są zawsze wiarygodne?

Jak szukać fachowców hydraulików i elektryków?

Czy warto oszczędzać na naprawach w domu lub firmie?

Jakie korzyści niesie za sobą usterka.pl?

SPIS TREŚCI

Gdzie szukać pomocy hydraulika lub elektryka na cito?

Elektrycy, hydraulicy, serwisanci AGD na usterka.pl

Pełny zakres świadczonych usług na usterka.pl

Oczywiście, pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl, jest sieć internetowa, a ściślej mówiąc zasoby portali ogłoszeniowych, branżowych czy też wyszukiwania samej przeglądarki. To istny sezam, ocean możliwości i niestety także pułapek.

Pośród licznych anonsów nie znajdziecie informacji o tym, że dany podmiot obsługuje wyłącznie określony typ usterek. Raczej można się spodziewać przeogromnej różnorodności świadczonych usług, co stawia pod znakiem zapytania profesjonalizm wymagający przecież specjalistycznej wiedzy.

Powstaje zatem pytanie o możliwość weryfikacji umiejętności osoby ogłaszającej się jako fachowiec. Jak to uczynić?

Tanie usługi nie zawsze pożądane

To prawda, że inflacja budzi naturalną potrzebę, a często nawet konieczność liczenia się z każdą złotówką. Jednak prawdą jest także to, że nic, co wartościowe nie jest tanie.

Przekonują się o tym klienci nabywający wyroby będące efektem myśli technicznej i użytkowej rodem z Azji. Tanie produkty pochodzące ze wspomnianego rynku zwykle odznaczają się jednorazowością, co z kolei powoduje konieczność kolejnych zakupów. W ten sposób oszczędzanie staje się iluzoryczne, a w szufladzie lub warsztacie rośnie sterta bezużytecznych przedmiotów.

Odległy pozornie przykład idealnie wpasowuje się w polski rynek usług oferowanych online. Naprawa wykonana tanio, a co za tym idzie niedbale, stosunkowo szybko spowoduje konieczność poprawy, co w przypadku instalacji wodnych lub elektrycznych może spotęgować ogólne koszty poniesione przez klienta. Wypada przypomnieć, iż tego typu urządzenia i wyposażenie zwykle są skrzętnie ukryte pod warstwą tynku, pod ceramiką budowlaną itp. Łatwo sobie wyobrazić, co stanie się ze świeżo położonymi elementami wykończenia w przypadku kolejnej usterki, usuniętej wcześniej tanio i szybko.

Tu dochodzimy do konkluzji, że nie zawsze tanie jest dobre, natomiast zawsze dobre jest to, co trwałe, i taką gwarancję może dać jedynie doświadczony elektryk bądź hydraulik.

Pozostaje już tylko znaleźć godnego zaufania profesjonalistę. Gdzie?

Istotą dobrego serwisu usługowego nie jest to, że jest on w stanie zaoferować realizację wszystkich możliwych usług, lecz to, że dany podmiot skupia w swoich szeregach specjalistów dysponujących odpowiednim przygotowaniem, a nawet uprawnieniami (elektrycy) predysponującymi ich do wykonywania napraw o charakterze specjalistycznym.

Innymi słowy, to nie złota rączka od wszystkiego, lecz profesjonalny przedstawiciel firmy pojawi się w domu lub firmie klienta, by dokonać niezbędnych napraw w zakresie swojego przygotowania zawodowego.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, firma oddeleguje dwóch pracowników o różnych specjalnościach lub jednego o łączonych kompetencjach (np. hydraulik z uprawnieniami elektrycznymi), choćby w kontekście dojazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu w naprawie np. bojlera uczestniczy osoba z wiedzą z obu specjalizacji, w tym elektryk sprawdzający warstwę elektryki bądź elektroniki i hydraulik zajmujący się podłączeniem bojlera do sieci wodociągowej.

Platforma usterka.pl oferuje fachowców z ponad 20 specjalizacji.

Sprawdźmy, jak to wygląda w rzeczywistości:

Za pośrednictwem witryny klient zamawia fachowca do domu lub firmy;

Za pośrednictwem systemu do obsługi usterek i zgłoszeń klient może dowolnie zarządzać zgłoszeniami w swoich obiektach;

Klient samodzielnie wybiera i odwołuje wizyty online;

Zmiana terminu rezerwacji usługi, jak i jej odwołanie jest całkowicie bezpłatne;

Klient ponosi koszty tylko zrealizowanej usługi;

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego klient wskazuje odpowiadający mu termin wykonania usługi, po czym system wskazuje liczbę dostępnych fachowców.

Usługi realizowane są na podstawie umowy o świadczeniu usług;

Opłaty za usługę przyjmowane są w formie gotówkowej bądź elektronicznej;

Klient nie ponosi opłat w formie zaliczki;

Wszystkie usługi objęte są gwarancją;

Ustalona cena za usługę jest gwarantowana (np. za 90 minut lub za wizytę).

W praktyce przedstawia się to następująco: klient wpisuje adres, wybiera usługę oraz podaje numer kontaktowy, pod który ewentualnie zgłosi się delegowany pracownik w celu ustalenia szczegółów technicznych i potwierdzenia daty. Przy odrobinie szczęścia można liczyć na to, że ekipa naprawcza pojawi się w ciągu kilku lub kilkunastu godzin od zgłoszenia. 7 na 10 zleceń otrzymuje termin na ten sam dzień. Usługi realizowane są w większych aglomeracjach miejskich, między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i wielu innych.

To wszystko. Pozostaje jedynie oczekiwać na przybycie specjalisty w danej dziedzinie.

Los bywa zaskakujący, dlatego firma zapewnia ubezpieczenie OC, zawarte przez serwis usterka.pl. Klient ma pewność, że dzięki temu wszelkie szkody powstałe na skutek działania przedstawiciela firmy zostaną usunięte na podstawie polisy ubezpieczeniowej.

W naszej publikacji skupiliśmy się jedynie na usługach świadczonych przez elektryków i hydraulików. Pominięcie pełnego spectrum działalności serwisu usterka.pl byłoby wysoce niesprawiedliwe.

Firma dysponuje odpowiednimi siłami i środkami, by rozszerzyć swoją ofertę o obsługę wyposażenia AGD (większość uznanych marek), remonty i wykańczanie wnętrz, a także drobne prace ślusarskie (wymiana zamków, naprawa bram).

W każdym przypadku usługi realizowane są na podstawie warunków przedstawionych w poprzedniej części artykułu.

Fachowa pomoc może okazać się przydatna nie tylko w przypadku poważnych awarii. Z równym powodzeniem można zamówić usługę polegającą na montażu nowo zakupionych mebli, oświetlenia itd. O doświadczeniu firmy niech świadczy ponad 200 000 realizacji oraz bogata lista podmiotów współpracujących z serwisem usterka.pl.

Szukasz taniej usługi, czy też profesjonalnej, objętej gwarancją, ochroną prawną klienta i ubezpieczeniem? W tym drugim przypadku koniecznie sprawdź ofertę serwisu usterka.pl. Zapraszamy.

Materiał przygotowany przez usterka.pl