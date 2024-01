Oręż mody? Ubrania dawno przestały być niewinne. Dziś nosi się kefije

Kto uważa, że ubrania mają tylko pragmatyczną funkcję, czyli chronią przed zimnem, deszczem albo palącym słońcem, ma rację, ale zaledwie częściowo. Stroje, które z czasem rozwinęły się w tekstylną narrację zwaną modą, nigdy nie były niewinne.

Już w czasach prehistorycznych na pierwszy rzut oka było wiadomo, kto jest kim w osadzie – po tym, co nosi. W dzisiejszym świecie fast fashion i dramatycznych kontrastów estetycznych – bo równocześnie zachęcani jesteśmy do praktykowania stonowanego quiet luxury i krzykliwego endorfin dressing – nic się nie zmieniło. Jak mawiała francuska pisarka i polityczka Françoise Giraud, ubranie jest „sumą znaków, za pomocą których przekazujemy otoczeniu informacje o naszych zarobkach, sytuacji materialnej, a również o naszej rzeczywistej lub wyimaginowanej roli w społeczeństwie”.

Wystarczy rozejrzeć się po ulicy i poczytać, co ludzie mają napisane na koszulkach, które noszą. Może to być dobre ćwiczenie i z myślenia analitycznego, i z wyobraźni, chociaż czasem koszulki – jak te sygnowane przez brytyjską projektantkę Katharine Hamnett – bywają w swoim przekazie wybitnie jednoznaczne. Przypomnijmy, że to ona na spotkanie z Margaret Thatcher założyła T-shirt z napisem „58 proc. nie chce pershingów” – chodziło o sondaż, z którego wynikało, że europejscy obywatele, inaczej niż ich polityczni reprezentanci, nie chcą, by rakiety z ładunkiem atomowym krążyły po kontynencie. Hamnett w 2003 r., gdy trwał konflikt zbrojny w Iraku, wypuściła na wybieg modelki, które na klatce piersiowej nosiły hasło „Stop war, Blair out”.

Tak właśnie polityka przenika do włókna tkanin i idzie na ulice, czasem działając mocnym hasłem, czasem operując bronią mniejszego kalibru, ale równie efektywną – symbolem. W ostatnich miesiącach, po terrorystycznym ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i w odpowiedzi na bombardowania przez Izrael Strefy Gazy z wieloma cywilnymi ofiarami po stronie palestyńskiej, na ulice zachodnich miast wróciła arabska chusta: kefija.