Sajgonki bez zawijania. Przepis na nietypowe danie karnawałowe

To karnawałowe danie łączy w sobie wszelkie plusy sajgonek i spring rollsów, ale jest zdecydowanie mniej pracochłonne.

Należę do pokolenia, które nie do końca rozumie karnawał. Jeszcze za PRL takie zabawy cieszyły się dobrą frekwencją. Ba! Pamiętam z dzieciństwa własną imprezującą rodzinę, a były to czasy już po transformacji. Mimo to nie złapałem karnawałowego bakcyla. Tym bardziej że karnawał był początkowo pożegnaniem z mięsem, które odkładano na bok na czas Wielkiego Postu, a więc kolejny zgrzyt: żywiąc się roślinnie, żyjąc wegańsko, nie mam w sumie czego żegnać. Za to ci, którzy zaczynają styczeń i cały rok z postanowieniem ograniczenia spożycia mięsa czy innych produktów odzwierzęcych – na przykład w formie dołączenia do akcji Veganuary – wpisują się w tę tradycję całkiem skutecznie, choć zapewne w wielu przypadkach zupełnie nieświadomie. Tylko to znów nie ja. Zacząłem wręcz szukać punktów wspólnych pomiędzy tradycyjnym karnawałem a tym, co kultywuję obecnie w życiu. Znalazłem jeden, ale solidny, łączący peerelowskie zabawy karnawałowe i to, co serwuję gościom w swojej kuchni: imprezowe sałatki. Sałatki klasyczne, które uwielbiam przygotowywać w wersji wegańskiej, oraz autorskie, jak sajgonkowa, która łączy w sobie wszelkie plusy sajgonek oraz spring rollsów, ale jest zdecydowanie mniej pracochłonna, bo nie wymaga zawijania. Zaryzykowałbym twierdzenie, że jest dosyć zdrowa, a z dodatkiem białka może być pełnoprawnym posiłkiem w pracy czy w domu. Znajdziemy w niej wiele warzyw i wspaniały, naładowany umami sos orzechowy, który nadaje charakterystyczny ton całości. Dzięki niemu sałatka znika w okamgnieniu.

***

Sałatka sajgonkowa z sosem orzechowym:

300–400 g kapusty czerwonej (1/4–1/2 małej główki) posiekanej w cienkie, krótkie paski

1 duża marchewka pokrojona w drobne słupki

1/2 dużego ogórka pokrojonego w drobne słupki

1 sałata rzymska lub 1/2 sałaty lodowej pokrojonej w paski

75 g (1/2 opakowania) kiełków stir fry podsmażonych na niewielkiej ilości oleju

garstka posiekanej kolendry

garstka szczypiorku pokrojonego w paski

50–100 g ugotowanego cienkiego makaronu ryżowego typu vermicelli

Sos orzechowy:

3–4 łyżki gładkiego masła orzechowego

2–3 łyżki sosu sojowego (najlepiej o obniżonej zwartości soli)

1 łyżeczka cukru

1/2 łyżeczki przyprawy 5 smaków

1 łyżka oleju chili

5–10 kropel oleju sezamowego

sok z 1/4 limonki lub 1/2 łyżki octu ryżowego

5–10 łyżek ciepłej wody (do uzyskania konsystencji)

starty ząbek czosnku (opcjonalnie)

starty 1 cm imbiru (opcjonalnie)

Wykonanie (20–30 minut):

• Makaron po ugotowaniu przelewamy zimną wodą (żeby się nie skleił), studzimy i kroimy na krótsze kawałki.