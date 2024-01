Styl „na żonę mafii” podbija internet. Pif-paf, dobry guście!

Styl „na żonę mafii” podbija internet. Teraz nosimy się krzykliwie i na bogato, przy okazji obchodząc 25. urodziny serialu „The Sopranos”, jednego z najlepszych w historii telewizji.

To wyglądało na egzekucję w stylu filmowej gangsterki. Wyrok brzmiał: „Koniec z czystą dziewczyną, teraz czas na żonę mafiosa”, i był poprzedzony znakiem # na TikToku. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, kim są damy z opisu – ta pierwsza nosi proste ubrania w neutralnych kolorach i minimalny makijaż, a włosy ma często zebrane w kitkę; ta druga ma wyraziście podkreślone oczy oraz usta, na grzbiet zarzucone krzykliwe ciuchy i do tego dobraną ciężką biżuterię. Podpatrując filmiki na TikToku, można doprecyzować, że chodzi o ubrania w zwierzęce wzory albo zrobione ze skóry futro po mamie (chociaż dziś lepiej wybrać sztuczne, i to z second handu), złote kolczyki, złote wisiory, markowa torebka, natapirowane, usztywnione lakierem włosy i manicure, który podkreśla władczość gestów.

Wbrew pozorom nie jest to strój na karnawałowy bal przebierańców – styl na „żonę mafii” to pierwszy modowy hit tego roku. Zbiegł się z 25. urodzinami serialu „Rodzina Soprano” (do obejrzenia na HBO Max), będącego punktem odniesienia dla wielu piewców nowego trendu. Przypomnijmy, że głównym bohaterem opowieści był gangster Tony Soprano (James Gandolfini), a na mocnym drugim planie królowała jego małżonka Carmela (Edie Falco). Państwo Soprano mieszkali w domu na przedmieściach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i gdyby nie fach Tony’ego, mogliby uchodzić za zupełnie zwykłą rodzinę, choć otoczoną specyficznym luksusem.

Trend zauważył i pobłogosławił sam Francis Ford Coppola, wrzucając na Instagram zdjęcia dwóch bohaterek swojego „Ojca chrzestnego” – Connie (Talia Shire) i Kay Corleone (Diane Keaton), odpowiednio siostry i żony wiodącej postaci trylogii Michaela (Al Pacino). W opisie wyjaśnił, że inspiracje czerpał z życia – Kay wygląda jak jego żona Eleonor Coppola, a Connie jak temperamentna włoska księżniczka.