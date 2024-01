Łazienka: kryjówka z lodówką i smartfonem w ręku. Nowe trendy dizajnerskie

Usprawiedliwiony naturalnymi potrzebami pobyt w WC dla wielu z nas stał się formą ucieczki od rzeczywistości, zazwyczaj ze smartfonem w ręku.

Amerykańskie National Kitchen & Bath Association (NKBA), zrzeszające przedstawicieli przemysłu, dizajnerów i architektów wnętrz, opublikowało w listopadzie Raport Trendów Łazienkowych na 2024 r. Co za ulga: nie musimy już zaprzątać sobie głów katastrofą klimatyczną, wojnami, triumfami dyktatorów i rosnącymi kosztami życia, wreszcie możemy skierować uwagę na rzeczy naprawdę ważne. W końcu kto chciałby używać anachronicznej estetycznie łazienki, jeśli według badań spędzamy w niej 855 (mężczyźni) albo 770 dni (kobiety) w naszej egzystencji, przyjmując 79 lat długości życia.

Na szczęście trendowe prognozy NKBA podniosą na duchu wszystkich. Od poszukiwaczy nowinek po konserwatystów. Po pierwsze dlatego, że „styl ponadczasowy”, cechujący się pewną skromnością i stonowaną kolorystyką, wciąż trzyma się mocno. Po drugie dlatego, że do łask wracają ceramiczne podłogi we wzory, więc jeśli komuś przypadła łazienka po przodkach i nie miał budżetu na wymianę czarno-białych gorsecików, ma dziś modną podłogę (przynajmniej przez cały nowy rok).

To samo dotyczy nisz prysznicowych pozbawionych drzwi. To akurat mój przypadek: od dziesięciu lat ich nie wstawiłem, a tu nagle amerykańskie gremium powiedziało, że już nie muszę. Wciąż modne są też czarne baterie, ale już w 2025 r. mogą nie być. Coraz modniejsze okazują się spieki kwarcowe, zwłaszcza dużoformatowe, co akurat mnie cieszy, bo mam słabość do dużych formatek pozbawiających moich klientów problemu czyszczenia kilometrów bieżących fug wynikających z użycia małych elementów ceramicznych. Ciekawą konstatacją speców z NKBA jest powrót zapotrzebowania na water-closet, czyli w skrócie na wydzieloną, specjalną przestrzeń (najlepiej zamykaną) na miskę ustępową (zamykaną, bo widzenie otworu kanalizacyjnego w ustępie to podobno złe feng-shui).