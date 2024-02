Co to znaczy, że przeciwnik rushuje? Objaśniamy nowe słowa

„Rushowanie” to inaczej – rzucanie się do szybkiego ataku. Głównie w grach wideo.

Milionowa oglądalność finału katowickiego Intel Extreme Masters – cyklu zawodów w gry wideo – daje do myślenia. Na różnych poziomach. Bo kiedy onet.pl donosi: „Rosjanie triumfują w Spodku! 17-letni Donk zmiażdżył rywali”, można sobie uświadomić, że choć UEFA ogranicza udział rosyjskich drużyn w rozgrywkach, a MKOl nie pozwala im występować pod państwową flagą, w e-sporcie, a dodatkowo w grze wojennej – a taką jest „Counter-Strike: Global Offensive” (CS: GO) – wszystko idzie po staremu. Rosjanie strzelali, a ich reprezentant zdobył w Spodku tytuł MVP (most valuable player) całego turnieju. A jeśli tak jest, to być może dlatego, że część opinii publicznej w ogóle nie rozumie, co się tam dzieje.

Legenda głosi, że Donk zaczął grać w CS: GO w wieku 4 lat, a zatem 14 lat przed osiągnięciem limitu wiekowego wg europejskiej klasyfikacji PEGI dla tej gry. Gra agresywnie, często decydując się na rushowanie, czyli rzucanie się do szybkiego ataku. „Kluczowym czynnikiem kształtującym jego umiejętność agresywnej gry jest to, że mieszka na Syberii i musiał grać na wysokim pingu” – charakteryzuje go youtuber Mefju23. Chodzi o to, że miał słaby internet, wyrównując swoje szanse dzięki temu, że system CS: GO lekko premiuje atakujących. Mefju23 opisuje jego grip (sposób trzymania myszki): „Tutaj nie mówimy o gripie standardowym, tylko o całym przedramieniu w powietrzu i oparciu wszystkiego na wyraźnym pivocie [tu: punkcie oparcia – red.] przed łokciem, z bardzo nietypowym nachyleniem całego przedramienia”. Czyli Donk ma technikę, a nie tylko rushuje.

To słowo ma zresztą szersze znaczenie: opisuje zarówno przechodzenie szybko rozgrywki, a w grach typu real-time strategy – strategię zalewania przeciwnika drobnymi jednostkami („Zerg rush” ze „Starcrafta”).