Gdzie jest księżna Kate? Teorie spiskowe się mnożą

Z okazji Dnia Matki księżna Kate opublikowała zdjęcie w otoczeniu trójki dzieci.

W tym roku Dzień Matki, który jest w Wielkiej Brytanii obchodzony w niedzielę, wypadał 10 marca. Z tej okazji księżna Katarzyna (Kate Middleton) opublikowała zdjęcie w otoczeniu trójki dzieci, które z miejsca wzbudziło podejrzenia internautów. Jest w nim coś niepokojącego, przekonywali zwolennicy teorii spiskowych, jakby było stworzone przez sztuczną inteligencję albo mocno obrobione w Photoshopie. Tropiciele konspiracji interesują się losami księżnej Walii od grudnia zeszłego roku, kiedy ostatni raz pokazała się publicznie. W styczniu miała przejść planowaną operację brzucha, po której według komunikatu Pałacu Kensington wypoczywała przez dwa tygodnie, do pełnienia obowiązków planowała zaś wrócić dopiero po Wielkanocy. Unikanie obiektywów przez księżną (która wyszła do dziennikarzy zaraz po porodzie) wzbudziło jednak czujność internautów, którzy kochają wymyślać historie na podstawie niepełnej wiedzy – Pałac na pewno kłamie, a Katarzyna jest w śpiączce albo nie żyje, albo rozwiodła się z mężem.