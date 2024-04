Problemy z bazą? Objaśniamy nowe słowa

„Baza” – kilkakrotnie zgłaszana w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku – jest jednym z popularniejszych słów młodej polszczyzny.

Po zamachu terrorystycznym w Krasnogorsku kolejne informacje przychodziły bardzo szybko. Jeden z polskich dziennikarzy zajmujących się bezpieczeństwem i wojskowością informował w serwisie X: „Liczba ofiar śmiertelnych ataku na koncert wzrosła do 62 – Baza”. „Baza? A są wśród ofiar dzieci” – dostał odpowiedź. „Tak, są kobiety i dzieci” – kontynuował niezrażony. „To się podsumowuje »bazą«?” – dziwiła się komentatorka. Nieporozumienie wyjaśniło się na szczęście szybciej niż kulisy zbrodni pod Moskwą. Dziennikarz wytłumaczył, że Baza to serwis informacyjny działający w popularnym komunikatorze Telegram. A jemu przypomniano, że baza to dziś wyraz aprobaty i poparcia. Dość niefortunny w sytuacjach, gdy mowa o liczbie ofiar. Choć znalazł się pod wpisem także komentarz idący dalej w tym kierunku i wyrażający poparcie (lub ironiczny, o tym za chwilę): „bazunia”.