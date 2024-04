Wiosenny zawijaniec z pesto: przepis! Umamiczny gość wprasza się na stół

Gdy na straganach pojawiają się pierwsze pęczki czosnku niedźwiedziego, to dla mnie znak, że zaczyna się wiosna. Ta kulinarna.

Soczyście zielony, pikantny, umamiczny gość, który znajduje się u nas pod częściową ochroną. O czym mowa? Dla kulinarnych zapaleńców nie będzie to trudna zagadka. To oczywiście czosnek niedźwiedzi, przez niektórych zwany cebulą czarownic. Myślę, że i jedno, i drugie określenie pasuje do niego idealnie. Gdy na straganach pojawiają się pierwsze pęczki, dla mnie to znak, że zaczyna się wiosna – ta kulinarna. Po miesiącach jedzenia kiszonek, kapust, warzyw korzeniowych i boczniaków rozpoczynamy wspaniałą podróż po cieplejszych miesiącach roku i powiązanych z nimi produktach. Dosłownie każdego tygodnia startuje sezon na kolejne warzywa czy potem owoce, a my uświadamiamy sobie, jak bardzo tęskniliśmy za trzaskającą pod zębami rzodkiewką, małosolnymi ogórkami, soczystymi, pełnymi aromatu pomidorami, które w zimie rzadko mają jakikolwiek smak.

Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie czosnku niedźwiedziego jest pesto. To niezawodny sposób, który stosuję od lat, by zachować cząstkę wiosny dla siebie i przywoływać ją w dowolnym momencie w roku, wyciągając pojemnik z pesto z zamrażalnika. Ma ono wiele zastosowań. Używam go głównie jako podkład w burgerach, ze słodką roślinną śmietanką do makaronu lub na pizzy, ale rwany chlebek – niżej przepis – to najlepszy sposób, by wiosennym powiewem podzielić się także z bliskimi. Zachęcam do ucierania pesto, a następnie rzucenia się w nurt przetworów wszelakich.

Wegańskie pesto z czosnku niedźwiedziego

(jeden słoik 500–700 ml):

3–4 garście orzechów nerkowca lub ziaren słonecznika (można pomieszać)

3–4 pęczki oczyszczonego czosnku niedźwiedziego (ok. 300–400 g)

6–8 łyżek oliwy z oliwek

4 łyżki płatków drożdżowych

1/2 łyżki soli

sok z 1/4 cytryny

Wykonanie (ok.