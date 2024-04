Na żywo z Arrakis. Jak „Diuna”, Superman i Batman inspirują internautów

Zajmowanie się fikcyjnymi postaciami i miejscami stało się sympatyczną rozrywką.

„Moja znajoma mówi, że nie mogłaby mieszkać w Gotham. Ja wtedy odpowiadam, że nie stać mnie na pokoik w Metropolis, a tu mam dla siebie cały loft. Czasem wprawdzie Joker rozpyla trujący gaz, ale od czego są maski przeciwgazowe?” – dzieli się swoim doświadczeniem jedna z tiktokerek. Nagrania z serii „Gotham Tok” nie różnią się niczym od tych opowiadających o życiu w różnych miejscach – tyle że dotyczą fikcyjnych miast z komiksowego multiwersum. „Jestem najlepszą przewodniczką po Gotham – opowiada inna, w prawdziwym świecie oprowadzająca po Nowym Jorku. – Głównie dlatego, że reszta została zamordowana”.

Znane z komiksów i filmów o Batmanie i Supermanie Gotham i Metropolis to dwa sposoby, w jakie twórcy pokazywali Nowy Jork – jego ciemną i jasną stronę, miasto przestępczości i możliwości. Dla niektórych sprawa nie jest taka czarno-biała: „W Gotham jedyne, co mnie spotkało, to Riddler zmuszający do rozwiązania zagadki. A Metropolis co tydzień niszczy wielki robot walczący z Supermanem!”.

To powiew świeżości dla fanów popkultury. Zamiast zanudzać widzów ciekawostkami z komiksów czy plotkami z nadchodzących filmów, twórcy robią coś kreatywnego. W wyśmienitym skeczu użytkowniczka @niedola_ parodiuje tiktokerki prowadzące transmisje na żywo, które wygłupiają się, żeby dostać prezenty od widzów. Tyle że tym razem jest to „live z siczy na Arrakis”, pustynnej planecie z serii „Diuna”. Dziewczyna dzieli się przemyśleniami na temat Muad’Diba i dziękuje widzom za wodę. Uderza prostota użytych środków – znany z filmu strój do odzyskiwania wody to po prostu szary dres i douszna słuchawka wsadzona do nosa.

Seria „Gotham Tok” i inne podobne transmisje to lustrzane odbicie prawdziwych social mediów – ludzie opowiadający o teoriach spiskowych („czy to możliwe, że ten wymoczek Bruce Wayne jest Batmanem?