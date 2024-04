Fi to spolszczone fee – opłata, honorarium, a ostatnio najczęściej prowizja.

O co chodzi raperowi Otsochodzi? Pseudonim prowokuje do spekulacji znaczeniowych, a w nowym utworze „Piegi” Otsochodzi opowiada o tym, jak spieniężyć wspomnienia o dawnym życiu. I tu właśnie trafiamy na fragment o spekulacjach finansowych: „Wydamy to życie na DVD/ Wydamy to życie za duże fi”. To fi to spolszczone fee – opłata, honorarium, a ostatnio najczęściej prowizja. O „dużym fee” – lub „dużym fi” – piszą na forach ludzie inwestujący w kryptowaluty, w kontekście opłat za potwierdzenia dokonywanych tymi środkami transakcji. Chociaż nie tylko oni. Fani futbolu mają świadomość solidarity fee, czyli prowizji od wysokich sum transferów, które trafiają do mniejszych klubów szkolących przyszłe gwiazdy (w myśl regulacji, które wprowadziła – nomen omen – FIFA). A shipping fee to koszt przesyłki towaru.

Sprawa się komplikuje, kiedy o fi mówią hydraulicy – może to oznaczać średnicę rury. Choć przykład, który znalazłem w serwisie X, dotyczył raczej bimbru niż wody: „Metrowa rura fi 20-32, węgiel aktywny (dostępny w zoologicznym). Rurę zaślepić gazą, zasypać węglem, przelać czystą wodą i można filtrować zanieczyszczone płyny”. A wszystko dlatego, że symbol oznaczający tę średnicę, czyli Ø, przypomina grecką literę phi. Jak obecny w polszczyźnie od lat wykrzyknik wyrażający przyganę lub lekceważenie: „Phi” – albo „fi”. „Fi, Edwardzie! Nie skorzystałeś z mojego towarzystwa; czyż mię widziałeś kiedy oglądającego się na jutro?” – strofował niegdyś Adam Mickiewicz listownie Antoniego Edwarda Odyńca, również poetę i członka Zgromadzenia Filaretów. Swobodny język tego listu wcale nie tak bardzo się różni od najeżonej neologizmami polszczyzny raperów: „Obaczysz, że Cię wobec żony wyczubię za to, a przynajmniej wyłaję”.